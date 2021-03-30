Москва, , 14:39 — REGNUM Движение на участке между станциями «Беляево» — «Новые Черемушки» московского метро будет возобновлено досрочно. Об этом 30 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём аккаунте в Twitter.

Указанный маршрут был закрыт по причине строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Движение поездов на нем возобновится 31 марта — на три дня раньше запланированного срока, отметил глава города.

«С завтрашнего дня участок заработает в обычном режиме», — написал Собянин.

Читайте ранее в этом сюжете: В метро Петербурга прервано движение по синей ветке