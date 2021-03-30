Ставрополь, , 14:37 — REGNUM Новость о задержании очередного члена правительства Ставропольского края не удивила ни общественность, ни жителей края. Об этом ИА REGNUM заявил ставропольский политолог Сергей Кулагин, комментируя задержание заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова.

Владимир Владимиров принял решение провести антикоррупционные меры в правительстве, провел «прямую линию», собрал не территории региона пул ведущих экспертов «Центра ЮГ», запустил активное массирование в региональных СМИ инвестиционных проектов региона) — все это не увенчалось успехом. А привело к ожидаемому прогнозу — задержанию одного из самых близких к первому лицу региона члена правительства — зампреда Романа Петрашова. Уверен, что на фоне приближающегося электорального цикла, это будет не единственная громкая «посадка» высокопоставленного регионального чиновника». Сергей Кулагин «Новость о задержании очередного члена правительства Ставропольского края не удивила ни общественность, ни жителей края. Все попытки купировать негативную ситуацию, связанную с запредельным уровнем коррупции в высшем региональном звене управления, полностью провалились. Несмотря на то, что губернатор Ставрополья предпринял попытку максимально стать открытым для диалога с общественностью и показать федеральному центру, что лично борется с коррупцией (принял решение провести антикоррупционные меры в правительстве, провел «прямую линию», собрал не территории региона пул ведущих экспертов «Центра ЮГ», запустил активное массирование в региональных СМИ инвестиционных проектов региона) — все это не увенчалось успехом. А привело к ожидаемому прогнозу — задержанию одного из самых близких к первому лицу региона члена правительства — зампреда Романа Петрашова. Уверен, что на фоне приближающегося электорального цикла, это будет не единственная громкая «посадка» высокопоставленного регионального чиновника».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта был задержан заместитель председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов. Он стал фигурантом дела о мошенничестве. Высокопоставленного краевого чиновника подозревают в получении не менее 130 млн рублей от подрядчиков за покровительство при получении госконтрактов.

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