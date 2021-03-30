Москва, , 14:45 — REGNUM Благодаря режиму самоизоляции в России было сделано всё необходимое для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 30 марта журналистам.

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Министра спросили об итогах года, прошедшего с момента объявления режима самоизоляции. Это решение президента Владимира Путина, ответил он, позволило развернуть медицинские койки, обеспечить больницы персоналом и оборудованием, запустить производство защитных изделий и оказывать всю необходимую помощь заболевшим людям.

«Фактически, в стране по пунктам было сделано всё, что было необходимо для оказания медицинской помощи: и лекарственные препараты, и оборудование, палаты, персонал, дополнительные выплаты, страхование медицинского персонала», — подчеркнул Мурашко.

Самым главным достижением он назвал создание вакцин против COVID-19. Мурашко призвал граждан проходить вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года Путин издал указ о нерабочих днях с сохранением зарплат работников. Нерабочий период, когда люди оставались дома, продлился с 30 марта по 11 мая.