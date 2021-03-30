Берлин, 30 марта, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Команда компании Mercedes-Benz провела в Германии дорожные испытания прототипа электрического седана EQS 2022. Снимки с закамуфлированной моделью размещены на сайте Motor1.

Motor1 Mercedes-Benz EQS

Официальная премьера автомобиля состоится в самое ближайшее время.

Внешне электроседан отличается гладкими боковинами, дугообразной оконной линией и спрятанными в дверь ручками.

В модельной линейке EQS будет находиться в одном ряду с представительским S-class, который оснащён обычным двигателем внутреннего сгорания. Собираться электрокар будет на новой фирменной платформе EVA. Таким образом, данная модель станет первым полностью электрическим автомобилем немецкой компании. Дальность хода автомобиля составит 700 км.

В салон автопроизводитель установит информационно-развлекательную систему MBUX Hyperscreen нового поколения. Она состоит из трёх экранов под стеклом, устойчивому к царапинам.

Премьера нового автомобиля состоится 15 апреля нынешнего года.

Ранее компания Mercedes-AMG провела в Швеции тесты более производительной версии C63 с гибридным четырехцилиндровым силовым агрегатом мощностью 550 «лошадей».

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