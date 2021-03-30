Курск, , 14:37 — REGNUM В Курской области по состоянию на 30 марта зарегистрировано 569 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены шесть смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 30 тыс. 683 пациента, в том числе 87 — за последние сутки.

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