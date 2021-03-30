Москва, , 14:36 — REGNUM Жители Донбасса с российскими паспортами не могут воспользоваться своими избирательными правами, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации. Об этом 30 марта заявил сопредседатель движения, руководитель ИРЦП, член Президиума Центрального Совета СРЗП Александр Казаков на круглом столе, организованном движением Захара Прилепина «За правду», на тему «Организация голосования граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЛДНР» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Что касается электронного голосования через портал Госуслуг, для регистрации на портале нужно вводить паспортные данные, включая страницу о регистрации. У жителей Донбасса на этой странице чистый лист. У них паспорт без места регистрации», — заявил Казаков.

В связи с этим, по его мнению, ЦИК РФ мог бы предусмотреть на портале госуслуг отдельный блок для того, чтобы жители ДНР и ЛНР могли проголосовать без указания регистрации по номеру паспорта.

«Напоминаю, что жители Донецка и Луганска для того, чтобы получить российский паспорт сначала получают гражданство ДНР и ЛНР. То есть когда они приходят за паспортом, они сдают луганские и донецкие паспорта, и поэтому они легко выделяются в отдельную базу через отдельные паспорта», — указал он.

Другой вариант — голосование по почте, но в России не разработан соответствующих регламент голосования.

Но с другой стороны, учитывая, что Россия воспринимает непризнанные республики Донбасса де-юре частью Украины, она могла бы попытаться организовать голосование официально через консульство, после чего, получив отказ, в ответ на нарушения международного права Украиной всё равно организовать голосование в непризнанных республиках.

«На мой взгляд, нужно явочным порядком нужно организовать голосование на избирательных участках», — считает Казаков.

«Явка именно там будет по-настоящему высокой, потому что для этих людей, которые на войне, избирательное право имеет цену совсем другую. Для них это акт самоидентификации, самовыражения. Моя позиция следующая: государство обязано взять на себя и всю сложность, и все риски, и обеспечить гражданам России в Донбассе простое и понятное голосование на выборах 19 сентября 2021 года», — подчеркнул он.

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