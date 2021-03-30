Нижний Новгород, , 14:36 — REGNUM В отношении сотрудников Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте назначено проведение служебной проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Уточняется, что факты совершения противоправных действий полицейскими выявлены Отделом собственной безопасности УТ МВД России по ПФО.

«По предварительным данным установлено, что они получили в качестве взятки денежные средства в виде премии с сотрудников из числа личного состава», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых назначена служебная проверка. В случаев подтверждения вины они будут уволены и органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством.

«Непосредственные руководители виновных сотрудников будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о коррупции сотрудников транспортной полиции. Им предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения будет решён в ближайшее время.

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