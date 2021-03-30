Москва, , 14:39 — REGNUM В России за последние пять лет количество абортов сократилось на 39%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%», — сказала Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По её словам, это серьёзные цифры. «Но, тем не менее, извиняюсь за такое слово, потенциал в этом вопросе еще есть», добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Инга Юмашева сообщила о разработке законопроекта, запрещающего аборты в частных клиниках.

Помимо запрета на аборты в частных клиниках депутат предложила переименовать «Лист доабортного консультирования» в «Лист сохранения беременности». Такой документ подписывает женщина перед тем, как сделать аборт.

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