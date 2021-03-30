Киев, , 14:35 — REGNUM МВФ крайне скептически воспринимает возвращение правительства Украины к контролю над ценами на природный газ, заявил глава представительства фонда в Киеве Йоста Люнгман в интервью «Интерфакс-Украина».

Материал опубликован сегодня, 30 марта.

Люнгман заявил, что такая мера является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, но и приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживания внедрения энергоэффективности.

«Есть и будет значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходов на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства — идентифицировать их и предоставить им финансовую поддержку через бюджет… Мы поддерживаем эту программу», — отметил куратор Украины от МВФ.

Вместе с тем он признал, что начиная с 2015 года власти Украины достигли значительного прогресса по организации в стране газового рынка, «но абсолютно функциональный рынок бытового газа еще не создан».

ИА REGNUM напоминает, что после масштабных акций протеста в январе нынешнего года из-за очередного подорожания тарифов на энергоносители и тарифы ЖКХ, правительство Украины установило на февраль—март 2020 года предельную фиксированную цену газа в 6,99 грн за кубометр топлива для бытовых потребителей.