Абакан, 30 марта, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Хакасии по административному иску прокуратуры суд признал недействующим региональный закон о бюджете республики. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в прокуратуре Хакасии.

Vskhakasia.ru Парламент Хакасии

Прокуратура ранее установила, что закон Хакасии от 17 декабря 2020 года №88-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» противоречит федеральному законодательству.

В нарушение Бюджетного кодекса РФ установлено превышение дефицита бюджета региона и верхнего предела госдолга республики.

Прокуратура принесла протест на региональный закон, который 27 января был отклонён на сессии Верховного совета Хакасии.

«Прокуратурой республики в суд предъявлено административное исковое заявление о признании регионального закона не соответствующим нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и недействующим со дня вступления решения суда в законную силу», — говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

29 марта 2021 года Верховный суд Хакасии удовлетворил административный иск прокуратуры. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты парламента Хакасии приняли закон о бюджете республики на 2021 год на сессии в декабре 2020 года. Доходная часть ресбюджета-2021 составила 36 млрд 787 млн рублей, расходная — 41 млрд 367 млн рублей. Дефицит — свыше 4 млрд 500 млн рублей.

По данным Минфина РФ, госдолг Хакасии по состоянию на 1 ноября 2020 года составлял 22,482 млрд рублей, по состоянию на 1 марта 2021 года — 24,77 млрд.

Напомним, в Хакасии в 2018 году из-за большого объёма накопленных долгов было введено казначейское сопровождение.