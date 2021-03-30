30 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Ярослав Чингаев, , 15:36 — REGNUM «Красный Октябрь»

Бизнес-центр «Красный Октябрь» на острове Балчуг, между Москва-рекой и водоотводным каналом на Берсеневской набережной, занимает территорию бывшей кондитерской фабрики. Фабрика была построена в 1890-е годы фирмой «Эйнем». После Октябрьской революции 1917 года фабрика была национализирована и получила имя «Красный Октябрь». Продукция фабрики всем известна, это шоколад и какао «Золотой Ярлык», конфеты «Сливочная помадка с цукатом», «Сливочная тянучка», «Мишка косолапый» (выпускался товариществом «Эйнем» уже в начале XX века), ирис «Кис-кис». После распада СССР фабрика продолжала работать, а в 2000-х годах, поменяв владельцев, производство переехало в новый корпус Бабаевской фабрики.

Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Административно-производственный корпус фабрики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Стрелка Москва-реки и водоотводного канала. Бывший Московский императорский яхт-клуб. Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Московский императорский яхт-клуб. Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Памятник Петру I на стрелке. Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бизнес-центр и арт-кластер «Красный Октябрь» — территория офисов, студий, магазинов, баров, кафе, ночных клубов. Среди арендаторов — институт «Стрелка», редакции, Музей восстания машин. Арендаторы обязаны отвечать за реконструкцию и внешний облик пространств, которые занимают.

Один из корпусов фабрики. Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Внутренние дворы. Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Внутренние дворы. Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Трансформаторная подстанция и робот Музея восстания машин. Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Памятная доска павшим работникам фабрики «Красный Октябрь» в Великую Отечественную войну. Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Арма»

«Арма» — бизнес-квартал, расположенный в Нижнем Сусальном переулке у Курского вокзала, занимает территорию бывшего Московского газового завода. Завод, открытый в 1866 году, должен был поставлять газ для газового освещения Москвы. После национализации завод выпускал газ для города, продукцию для армии, газовые горелки. С 2002 года производство остановлено.

Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Газгольдеры завода. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Газгольдеры завода. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Газгольдер. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Старинный циферблат на стене газгольдера. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Арма» — это деловой и творческий квартал столицы. Территорию бывших зданий завода и газгольдеров занимают офисы, магазины, студии, мастерские, редакции, бары. На территории «Армы» расположена пешеходная зона, связанная с Курским вокзалом и станцией метро «Курская».

Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Новое здание бизнес-квартала, построенное в 2014 году. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отражение газгольдера в витрине бутика. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

"Фабрика Станиславского»

Бизнес-центр «Фабрика Станиславского» находится в Таганском районе Москвы. Территорию центра занимают офисы, фитнес-клуб, рестораны. Отдельное здание занимает театр «Студия театрального искусства».

Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Картинка на проходной. Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На этом месте в начале XIX века была открыта золотоканительная фабрика братьев Алексеевых. Константин Сергеевич Алексеев руководил данной фабрикой с 1882 по 1917 год. При производстве была создана театральная труппа из рабочих фабрики. Алексеев взял сценический псевдоним — Станиславский. Позже Станиславский стал театральным режиссёром и актером. В 1920 году предприятие было национализировано и получило имя «Электропривод».

Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кирпичи в стене бизнес-центра. Клеймо — П. И. Милованова. Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В 1990-е годы производство фабрики было прекращено, а территория отдана под бизнес-центр. Два самых ценных корпуса (являющиеся объектами культурного наследия) отреставрированы, а на месте остальных построены новые офисные здания. Проект реставрации получил премию Королевского института британских архитекторов.

Театр «Студия театрального искусства». Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Театр «Студия театрального искусства». Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фруктовый сад и Театр «Студия театрального искусства». Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Театр «Студия театрального искусства». Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Красная Роза»

«Красная Роза» — деловой квартал, расположенный в московском районе Хамовники. Квартал занимают бизнес-центры, часть которых имеет исторический или псевдоисторический фасад. Среди них усадьба Всеволожских, галерея Жиро и бизнес-центр «Клейн». Другая часть — это современные зеркальные здания, такие как бизнес-центр «Морозов». Территорию кварталов занимают офисы, кафе, рестораны, салоны красоты, гостиница, фуд-маркет. Среди резидентов «Красной Розы» — штаб-квартира «Яндекс».

Бизнес-центр «Мамонтов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Разукрашенная лошадь «Вечерняя Москва». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Разукрашенная лошадь «Клоун». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Усадьба Всеволожских. Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Усадьба Всеволожских и БЦ «Морозов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Памятник работникам «Красной Розы», погибшим в Великую Отечественную войну. Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Галерея Жиро. Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

БЦ «Строганов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В 1875 году на этом месте создана шёлковая фабрика «К. О. Жиро и сыновья». После Октябрьской революции фабрика была национализирована и получила имя «Красная Роза» в честь Розы Люксембург. В конце 1990 года фабрика закрылась.

Внутренний двор БЦ «Морозов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Внутренний двор БЦ «Морозов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Внутренний двор БЦ «Морозов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Турники. Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

БЦ «Мамонтов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отражение бизнес-центра. Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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