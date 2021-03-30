Джакарта, , 14:32 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4682 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 30 марта 2021 года в Индонезии выявили 1 505 775 носителей коронавируса.

Согласно обновленным данным, за сутки побороть коронавирус смогли 5877 человек. Всего в Индонезии от коронавируса выздоровели 1 342 695 человек.

С 29 по 30 марта в Индонезии от COVID-19 погибли 173 человека. За время пандемии в Индонезии скончались 40 754 человека.

В Индонезии в настоящее время зарегистрировано 122 326 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки владельцев караоке-заведений в столице Индонезии просят власти открыть заведения во время пандемии.

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