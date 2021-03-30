Минск, , 14:30 — REGNUM По обвинению в экстремизме следственный комитет Белоруссии привлёк к уголовной ответственности более 350 человек. Об этом 30 марта заявил начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования СК Алексей Бородько.

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По его словам, из направленных в суды дел по ст. 130 УК Белоруссии («экстремизм») средний возраст фигурантов составил от 25 до 33 лет. При этом две трети обвинённых признали свою вину полностью или частично.

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Бородько сообщил также, что почти половина обвинённых в экстремизме нигде не работала и не училась. В целом СК констатировал существенный рост преступлений, связанных с «экстремистскими и деструктивными проявлениями на фоне произошедших в стране общественно-политических событий во второй половине прошлого года».

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