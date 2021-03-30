Бийск, Алтайский край, , 14:28 — REGNUM Единственный наукоград Алтайского края — Бийск сегодня, 30 марта, остался без главы. Известие о своей отставке подтвердил сам градоначальник Александр Студеникин. Говоря о причинах ухода на своей странице в Instagram, он напомнил, что Дума города Бийска признала его работу и, соответственно, работу сотрудников администрации города за 2020 год неудовлетворительной.

«Исходя из этого, мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста главы города», — пояснил мэр.

Данное событие уже прокомментировали в алтайском отделении партии «Справедливая Россия». Там отметили, что вначале прошлой недели они инициировали опрос в социальных сетях среди жителей Бийска, по результатам которого более 90% из 333 опрошенных оценили работу градоначальника как неудовлетворительную.

«После этого акция продолжилась в офлайн-формате: люди на улицах также ставили «двойки» и даже «колы». Заключительным этапом стала неудовлетворительная оценка депутатского корпуса, единогласно оценившего работу мэра. Однако стоит заметить, что при этом депутаты «Единой России» сочли возможным сохранение поста», — отметил в своём телеграм-канале руководитель фракции «эсеров» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

Как сообщало ИА REGNUM, Студеникин Александр Петрович родился в 1970 г. в г. Бийске. В 1994 г. окончил Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова по специальности «автоматизированное производство химических предприятий». С апреля 1994 г. по июль 2014 г. работал на Бийском олеумном заводе, где прошел путь от инженера-технолога до главного инженера.

В последнее время Бийску решительно не везёт с руководством. Главой города Студеникин стал в декабре 2017 года, сменив на этом посту Лидию Громогласову. Кроме того, последние годы в Бийске был еще один градоначальник — глава администрации города (этот пост до своей отставки занимал Николай Нонко).

Данный чиновник привлекался по уголовному делу о заселении участников программы по переселению из ветхого жилья в машиноместа из гипсокартона, заполненного стекловатой.

Прежних градоначальников тоже намеревались отправить в отставку за бездействие в решении насущных проблем.

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