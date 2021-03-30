Москва, , 14:27 — REGNUM Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин сложил свои полномочия в организации. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе комитета.

Кроме того, заявления о сложении полномочий в качестве вице-президентов Паралимпийского комитета России подали депутаты Государственной думы Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин, заявления были рассмотрены и удовлетворены на сегодняшнем заседании исполкома, добавили в пресс-службе.

Решения были приняты в соответствии с требованиями Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Лукин возглавил Паралимпийский комитет в России в 1996 года. Затем много раз переизбирался на эту должность. Последний раз член Совета Федерации РФ от Тверской области, известный российский политик и учёный-историк был переизбран на пост президента российского Паралимпийского комитета на новый четырёхлетний срок в апреле 2018 года.

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