Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Памятные мероприятия состоятся в Санкт-Петербурге 3 апреля 2021 года, в четвертую годовщину террористического акта в Петербургском метрополитене, унесшего жизни 15 пассажиров.

Цветы у станции метро «Технологический институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 30 марта в городском комитете по социальной политике, в полдень пройдет панихида в Троице-Измайловском соборе, а затем возложение цветов у памятной доски на платформе станции метро «Технологический институт».

Жители и гости Петербурга смогут почтить память погибших в течение всего дня, чтобы не создавать массового скопления людей во время церемонии с участием пострадавших и родственников погибших во время теракта, что может быть опасно в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса.

Напомним, взрыв прогремел 3 апреля в 14:33 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Теракт был совершен террористом-смертником, выходцем из Киргизии узбекского происхождения, по заказу из-за рубежа от террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

15 человек погибли на месте взрыва и при доставлении в больницу, более 100 человек были госпитализированы с травмами, ранениями, ожогами и контузиями. По делу о взрыве в петербургской подземке десятерых фигурантов 10 декабря 2019 года приговорили к длительным срокам заключения, а одного — к пожизненному сроку.

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