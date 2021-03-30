Сеул, , 14:34 — REGNUM В период с 2016 по 2020 год на объектах по переработке мусора в Южной Корее произошло 510 пожаров, в результате которых один человек погиб, а 28 человек получили травмы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального пожарного агентства страны.

Согласно опубликованным данным, сумма ущерба оценивается в 64,8 млрд вон (~$57,1 млн).

Известно, что в 2016 году на объектах по переработке мусора произошло 74 пожара, в 2017 году — 95 пожаров, в 2018 году — 106 пожаров, в 2019 году — 114 пожаров, в 2020 году — 121 пожар.

В ближайшее время представители пожарного агентства совместно с представителями министерства окружающей среды намерены провести проверку порядка 3,9 тыс. объектов по переработке мусора в стране для предотвращения пожаров.

Напомним, что ранее Национальное пожарное агентство раскрыло данные о пожарах на судах за последние пять лет.

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