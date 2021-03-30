Москва, , 15:20 — REGNUM Компания Mail.ru Group сменила главу социальной сети «ВКонтакте». Об этом 30 марта сообщает издание vc.ru.

По данным издания, новым главой «Вконтакте» стала директор по продукту соцсети — Марина Краснова. С 2017 года эту должность занимал Андрей Рогозов, который теперь станет вице-президентом по социальным платформам Mail.ru Group. Он возглавит сразу две структуры: стратегический совет по управлению соцсетями и направление экспериментальных соцсетей и сервисов с социальной механикой.

Отметим, что совет по управлению соцсетями будет заниматься развитием «ВКонтакте», а также «Одноклассников». Основной задачей совета будет эффективное распределение ресурсов и быстрое внедрение инноваций.

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