Владимир Станулевич, 30 марта 2021, 15:13 — REGNUM Тридцатый раз Молодежный театр Архангельской области сыграл «Страстотерпцев». Для театральной жизни спектакля это небольшой, но юбилей. В сезоне 2015−2016 гг. «Страстотерпцы» попали в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска»
Спектакль поставлен по одноименной пьесе, которую знаменитый драматург Сергей Коковкин написал специально для Архангельской области, для постановки в молодежном театре по заказу регионального министерства культуры.
«Страстотерпцы» — пьеса о жизни малолетнего императора всероссийского Иоанна VI. В 1741 году его «внесла» на престол императрица Анна Иоанновна, доверив управление его матушке и своей племяннице Анне Леопольдовне. Отцом был герцог Антон-Ульрих Брауншвейгский, за подвиги в войне с турками пожалованный генералиссимусом российским. Правил Иоанн Антонович всего год с небольшим, в декабре 1741 года дочь Петра Первого Елизавета Петровна с гвардейцами свергла младенца-императора. Современники отмечали, что Россия вела войну со Швецией, а переворот совершился на французские и шведские деньги. Дальнейшие 22 года жизни маленького императора — отлучение от родителей и переезды из одной тюрьмы в другую.
Найденные в Холмогорах останки принадлежат императору?
Судьба и жизнь свергнутого императора — одна из самых драматических страниц русской истории. 24-летнюю жизнь он провел в заточении, сначала в Холмогорах, потом, когда остался наиболее легитимным претендентом на престол, был хитроумно убит в Шлиссельбургской крепости. По одной из версий тело Иоанна VI было привезено семье, содержащейся в Холмогорах и там, у церкви Успения Богородицы, захоронено. Останки, предположительно принадлежащих Иоанну VI Антоновичу, были обнаружены в земле местным священником игуменом Леонтием (Эйзенманом) и краеведом Анатолием Караниным еще в 2008 году. Эта находка может стать мировым открытием, если провести все необходимые экспертизы и они дадут положительный результат. В поддержку исследований, по резолюции Святейшего Патриарха Кирилла, был создан фонд сохранения исторического наследия «Император». Его работе продолжил помогать Владимир Крупчак, на счету фонда проведенные с Институтом археологии РАН раскопки на месте захоронения преподобного Антония Сийского, георадарные исследования на месте Михайло-Архангельского монастыря и деревянной крепости Ивана Грозного в Архангельске и другие исследования.
В 2011 году с помощью известного российского благотворителя Владимира Крупчака в свет вышла книга об Иоанне Антоновиче, куда вошли мнения по обнаруженным останкам историков, общественных деятелей и акт судебно-медицинской экспертизы останков проведенной в российском центре судебно-медицинских экспертиз. На сегодня версия Анатолия Каранина о принадлежности костей покойному императору — единственная в России научно проработанная. Судебно-медицинская экспертиза не выявила ни одного признака, исключающего принадлежность останков Иоанну, и установила более 20 признаков в пользу версии. Структура питания, уплощенные от частного стояния в молитве на коленях коленные чашечки, остеофиты от малоподвижного образа жизни, следы смертельной раны от шпаги в область сердца через левую лопатку — в пользу версии.
В истории России есть множество «темных пятен», историй, которые старательно и нарочно стирались из людской памяти, а их герои уходили в забвение. Одна из таких историй — это история императора Иоанна VI, «железной маски» государства Российского. История маленького императора и его окружения — это история человечности, стойкости духа и верности семье с одной стороны, и расчетливой жестокости и злой воли — с другой.
Холмогорского узника сыграл уроженец Холмогор
Я родился в Холмогорском районе, как человек верующий не исключаю Божественнных совпадений. У меня, как и у Иоанна, до сих пор детство. А жизнь порой требует взрослых решений, и я пытаюсь взрослеть, стремлюсь стать сильнее, хочу помогать тем, кто слабее. У меня для этого есть возможность, а у Иоанна Антоновича не было. Я хочу рассказать его историю, я нахожу в ней где-то себя, и всё, что вокруг меня…
А ещё я хочу сказать спасибо всей нашей театральной семье во главе с режиссёром спектакля Виктором Петровичем Пановым, драматургу Сергею Борисовичу Коковкину, хореографу Елене Анатольевне Прокопьевой, людям, что приходят на наши спектакли, всем своим родным и близким. Спасибо всем. Любите друг друга и будьте счастливы!»
«Это спектакль о Вере!»
«Это все, что я хотел сказать!»
Страстоте́рпец— так называют в Православной церкви всех христианских мучеников, которые претерпели страдания во имя Иисуса Христа. Но преимущественно же это наименование относится к лицам, которые приняли мученическую кончину не за христианскую веру, в отличие от мучеников и великомучеников, а от своих близких и единоверцев — в силу их злобы, корыстолюбия, коварства, сговора.