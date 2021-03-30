30 марта 2021 | Время чтения 8 мин

«Страстотерпцы» — пьеса о жизни малолетнего императора всероссийского Иоанна VI. В 1741 году его «внесла» на престол императрица Анна Иоанновна, доверив управление его матушке и своей племяннице Анне Леопольдовне. В декабре 1741 года дочь Петра Первого Елизавета Петровна с гвардейцами свергла младенца-императора. 24-летнюю жизнь он провел в заточении, сначала в Холмогорах, потом, когда остался наиболее легитимным претендентом на престол, был хитроумно убит в Шлиссельбургской крепости.

Владимир Станулевич, , 15:13 — REGNUM Тридцатый раз Молодежный театр Архангельской области сыграл «Страстотерпцев». Для театральной жизни спектакля это небольшой, но юбилей. В сезоне 2015−2016 гг. «Страстотерпцы» попали в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска»

Иоанн — А.Берестень Архив Молодежного театра

Спектакль поставлен по одноименной пьесе, которую знаменитый драматург Сергей Коковкин написал специально для Архангельской области, для постановки в молодежном театре по заказу регионального министерства культуры.

«Страстотерпцы» — пьеса о жизни малолетнего императора всероссийского Иоанна VI. В 1741 году его «внесла» на престол императрица Анна Иоанновна, доверив управление его матушке и своей племяннице Анне Леопольдовне. Отцом был герцог Антон-Ульрих Брауншвейгский, за подвиги в войне с турками пожалованный генералиссимусом российским. Правил Иоанн Антонович всего год с небольшим, в декабре 1741 года дочь Петра Первого Елизавета Петровна с гвардейцами свергла младенца-императора. Современники отмечали, что Россия вела войну со Швецией, а переворот совершился на французские и шведские деньги. Дальнейшие 22 года жизни маленького императора — отлучение от родителей и переезды из одной тюрьмы в другую.

Екатерина Вторая — Т.Смирнова Архив Молодежного театра

Найденные в Холмогорах останки принадлежат императору?

Судьба и жизнь свергнутого императора — одна из самых драматических страниц русской истории. 24-летнюю жизнь он провел в заточении, сначала в Холмогорах, потом, когда остался наиболее легитимным претендентом на престол, был хитроумно убит в Шлиссельбургской крепости. По одной из версий тело Иоанна VI было привезено семье, содержащейся в Холмогорах и там, у церкви Успения Богородицы, захоронено. Останки, предположительно принадлежащих Иоанну VI Антоновичу, были обнаружены в земле местным священником игуменом Леонтием (Эйзенманом) и краеведом Анатолием Караниным еще в 2008 году. Эта находка может стать мировым открытием, если провести все необходимые экспертизы и они дадут положительный результат. В поддержку исследований, по резолюции Святейшего Патриарха Кирилла, был создан фонд сохранения исторического наследия «Император». Его работе продолжил помогать Владимир Крупчак, на счету фонда проведенные с Институтом археологии РАН раскопки на месте захоронения преподобного Антония Сийского, георадарные исследования на месте Михайло-Архангельского монастыря и деревянной крепости Ивана Грозного в Архангельске и другие исследования.

В 2011 году с помощью известного российского благотворителя Владимира Крупчака в свет вышла книга об Иоанне Антоновиче, куда вошли мнения по обнаруженным останкам историков, общественных деятелей и акт судебно-медицинской экспертизы останков проведенной в российском центре судебно-медицинских экспертиз. На сегодня версия Анатолия Каранина о принадлежности костей покойному императору — единственная в России научно проработанная. Судебно-медицинская экспертиза не выявила ни одного признака, исключающего принадлежность останков Иоанну, и установила более 20 признаков в пользу версии. Структура питания, уплощенные от частного стояния в молитве на коленях коленные чашечки, остеофиты от малоподвижного образа жизни, следы смертельной раны от шпаги в область сердца через левую лопатку — в пользу версии.

В истории России есть множество «темных пятен», историй, которые старательно и нарочно стирались из людской памяти, а их герои уходили в забвение. Одна из таких историй — это история императора Иоанна VI, «железной маски» государства Российского. История маленького императора и его окружения — это история человечности, стойкости духа и верности семье с одной стороны, и расчетливой жестокости и злой воли — с другой.

Артисты театра в спектакле «Страстотерпцы» Архив Молодежного театра

Холмогорского узника сыграл уроженец Холмогор

Александр Берестень, актер Молодежного театра Архангельской области, сыграл главную роль Иоанна Антоновича «Помогло сочувствие, желание и потребность рассказать людям о жизни Иоанна Антоновича. О его дружбе с вымышленным другом Григорием. О душераздирающем страдании из-за разлуки с семьёй, из-за отсутствия возможности узнать, где его родные и что с ними. Обо всех унижениях, которые ему пришлось вытерпеть. Помогло понимание того, что если мне выпала честь поведать от своего имени историю Иоанна Антоновича, то нужно очень стараться. Примеров жестокости очень много: кто-то выгоняет старых родителей из дома чтобы им досталась квартира, кто-то издевается над тем, кто не может дать сдачи, кто-то выбрасывает домашних животных на улицу… Но я не могу судить о других людях — с собой бы разобраться. Что я, Саня Берестень, могу сделать в этой жизни хорошего?»

Я родился в Холмогорском районе, как человек верующий не исключаю Божественнных совпадений. У меня, как и у Иоанна, до сих пор детство. А жизнь порой требует взрослых решений, и я пытаюсь взрослеть, стремлюсь стать сильнее, хочу помогать тем, кто слабее. У меня для этого есть возможность, а у Иоанна Антоновича не было. Я хочу рассказать его историю, я нахожу в ней где-то себя, и всё, что вокруг меня…

А ещё я хочу сказать спасибо всей нашей театральной семье во главе с режиссёром спектакля Виктором Петровичем Пановым, драматургу Сергею Борисовичу Коковкину, хореографу Елене Анатольевне Прокопьевой, людям, что приходят на наши спектакли, всем своим родным и близким. Спасибо всем. Любите друг друга и будьте счастливы!»

«Осенью 2015-го начали работать над этим спектаклем — на поиски и раздумья у меня была большая фора — целое лето, за которое я успел отпустить бороду, прикоснуться к истории, поглядеть на иконы и сумрак заброшенных храмов, которых у нас в области предостаточно.

Степан Полежаев, актер Молодежного театра, сыграл роль Григория — выдуманного Иоанном своего двойника-наставника Потом, уже на репетициях, кольнуло сердце, словами трудно сказать… Мы с Александром Берестенем большие друзья. Фагиля Сельская, наша художница, зашла в гримёрку и говорит: «Стёпа, какой костюм тебе сшить?». А я: «Всё готово — вот рисунок». И часа через четыре был из каких-то старых кулис сшит костюм. Всё происходило случайно и легко как всегда, когда происходит что-то хорошее. До сих пор люблю этот спектакль… Не зная за что. Не думая — просто люблю»

Иоанн — А.Берестень

«Это спектакль о Вере!»

«Ничего не возникает в пустоте, на мой взгляд, я говорю о себе. Режиссер живет проблемами, которые существуют в мире. Вахтангов говорил, что есть триада: пьеса, время, коллектив. Пьеса — материал. Соответствует ли он времени, и в состоянии ли коллектив осуществить идею этого материала. Ну и место важно, в котором мы находимся. Я живу в Архангельской области, и меня заинтересовала эта тема, я узнал (от Станулевича), что в Холмогорах были раскопки и нашли останки, предположительно, убитого Иоанна VI. Я не знаю, чем все это закончилось, но мы попросили великого драматурга Сергея Борисовича Коковкина написать пьесу на эту тему. Никто даже предположить не мог, что будет такое название «Страстотерпцы». Он написал пьесу и при большом стечении зрителей прочитал ее в мае 2015 года. Надо отдать должное, что не всем она понравилась, к сожалению, зритель наш подпорчен некими стандартами, но тем не менее я взялся за эту пьесу.

Я не мог найти лучшего варианта для оформления спектакля, чем художницу Фагилю Сельскую. Потрясающий театральный художник. Она сделала уникальные костюмы из бумаги и декорации. Этот спектакль попал в лонг-лист «Золотой маски» в театральном сезоне 2015−2016 г. Я был уверен, что мы ее получим, но не получили. Дело в том, что там получился скандал с одной из театральных критикесс, ее потом убрали из экспертного совета. Она почему-то невзлюбила наш театр.

Мы сделали нестандартное оформление в театре. Перевернули сцену и огородили ее деревянным «забором», поскольку это было «кровавое дело», пол мы покрыли красной деревянной стружкой. Очень много работы было со светом. Над пластикой актеров работала Елена Прокопьева из Санкт-Петербурга — создатель и руководитель «Крепостного балета», очень талантливый человек.

Я многое в театре сделал впервые. Так было со спектаклем о Высоцком с дождем на сцене, так было с «Темными аллеями» по Бунину и здесь, безусловно. Потому что оформление, которое мы придумали с Фагилей Сельской, выбранные пластические решения Елены Прокопьевой, настолько опережают время, что его еще можно долго играть. Устаревают ритмы, тексты, но не в этом случае, он не устаревает.

Для меня очень важен финал спектакля. Публика всегда замирает и очень здорово принимает этот спектакль. Дело в том, что сейчас «визуальное» время, когда люди воспринимают мир через экран смартфона. Нужно предавать большое значение тому, как выглядит спектакль, и тут мы очень опередили время. А тема для Архангельска и нашей истории очень важная. Это спектакль о вере! Очень трогательная тема.

Этот спектакль очень трудно куда-либо «вывезти», он рассчитан на наш зал. Поэтому вывозили его всего один раз в Сергиев Посад и играли в культурно-просветительском центре «Дубрава» имени протоиерея Александра Меня.

Виктор Панов, создатель и бессменный руководитель Молодежного театра Архангельской области, режиссер спектакля Максим Михайлов, преподаватель Санкт-Петербургской театральной академии, режиссер, много ставивший в России и Франции, посмотрел «Страстотерпцев» и сказал: «Я видел очень много спектаклей в мире, но я впервые увидел такой красивый спектакль».

Иоанн Антонович с котом. Картина неизвестного художника XVIII века

«Это все, что я хотел сказать!»

Страстоте́рпец— так называют в Православной церкви всех христианских мучеников, которые претерпели страдания во имя Иисуса Христа. Но преимущественно же это наименование относится к лицам, которые приняли мученическую кончину не за христианскую веру, в отличие от мучеников и великомучеников, а от своих близких и единоверцев — в силу их злобы, корыстолюбия, коварства, сговора.