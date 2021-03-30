Сухиничи, Калужская область, 30 марта, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли два человека, сообщили 30 марта корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru Место ДТП

Следствием установлено, что 21 января водитель автомобиля УАЗ с тремя пассажирами двигался по 244-му километру автодороги М-3 «Украина». Он превысил скорость, не учел дорожные и метереологические условия, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП два пассажира автомобиля УАЗ от полученных травм скончались, третьему пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

За совершение данного предусмотрено максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.