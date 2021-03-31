Москва, 1 апреля, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 1 апреля, в России начнется эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Денис Мантуров

Эксперимент продлится до 31 августа 2022 года.

Ввести цифровую маркировку на алкогольном рынке, начав внедрение этой системы с категории пива, в сентябре 2020 года предложил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, усиливающий госконтроль за производителями. Вводится реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Пошлина за включение в реестр составит 10 тыс. рублей.

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