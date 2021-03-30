Берлин, , 14:23 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen может создать полностью электрический пикап для авторынка США, построенный на основе концепта Atlas Tanoak. Об этом сообщает издание Autohome со ссылкой на старшего вице-президента по маркетингу продуктов и стратегии Volkswagen America Хайна Шафера.

«Компания, по крайней мере, не исключила этот тип автомобилей», — сообщил Шафер.

Он добавил, что платформа MEB семейства Volkswagen ID позволяет собирать компактные пикапы, а также средние или крупные.

«Если бы на платформе MEB можно было построить электромобиль большего размера, было бы разумно выпустить полноразмерный пикап», — отметил топ-менеджер.

Если планы осуществятся, то новый электропикап Volkswagen в США станет серьезным конкурентом аналогичным автомобилям компаний Ford, GMC и Tesla.

Напомним, концепт Volkswagen Atlas Tanoak собран на «тележке» MQB. В качестве силового агрегата у автомобиля установлен 280-сильный бензиновым мотор V6 рабочим объёмом 3,6 л. Он передаёт крутящий момент на обе оси через восьмискоростную автоматическую коробку передач.

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