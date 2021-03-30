Ярославль, , 14:19 — REGNUM В Рыбинске построят новую детскую поликлинику. Она планируется на улице Максима Горького, рядом с городской больницей №2. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Рыбинск

Сейчас идёт проектирование нового объекта. На это из федерального бюджета выделено порядка пяти миллионов рублей.

Новая поликлиника будет обслуживать около 11 тысяч детей на 12 участках. В техническом задании прописано обустройство игровых комнат, помещений для кормления грудных детей. Проект должен быть готов в конце 2021 года.

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