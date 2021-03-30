Москва, , 14:18 — REGNUM Жители Донбассе, имеющие российские паспорта, не имеют возможностей для реализации своих избирательных прав и участия в российской политической жизни. Об этом 30 марта заявил сопредседатель движения, руководитель ИРЦП, член Президиума Центрального Совета СРЗП Александр Казаков на круглом столе, организованном движением Захара Прилепина «За правду», на тему «Организация голосования граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЛДНР» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Когда Россия принимала решение о выдаче в массовом порядке российских паспортов жителя Донецкой и Луганской Народных Республик, речь прежде всего шла о безопасности. Исходили из того, что украинские боевики не будут стрелять по российским гражданам, побоятся. Мы, правда, видим, что стреляют и не боятся, безопасности это не прибавило. Но если государство берёт на себя такую ответственность, то оно эту ответственность должно нести. Потому что вместе с российским паспортом нашим новым гражданам мы предоставили и избирательное право, по крайней мере пассивное — право избирать для себя власть», — заявил Казаков.

В то же время, по его словам, обеспечить физический контакт проживающих на территории ДНР и ЛНР с избирательными урнами на территории РФ нереально.

«Это тысячи автобусов, это парализация границы или открытие границы, что связано с серьёзными рисками. Эта ситуация не рассматривается вообще», — указал он.Предложение ЦИК в виде организации голосования через «мобильного избирателя» также не решает эту проблему. В то же время надо учесть, что Россия воспринимает непризнанные республика Донбассе де-юре территорией Украины, а это означает, что голосование можно было бы организовать голосование при консульстве, продолжил Казаков.

«В Донецке и Луганске не было никогда консульства российского. Условно говоря, Россия может обратиться к Киеву с предложением открыть консульство там. Мы знаем, какой будет ответ», — указал он.

«Если мы говорим об избирательных участках, то речь должна идти об открытии об открытии избирательных участках на территории республик явочным порядком. И плевать на международное право так же, как плюют на это право наши геополитические оппоненты. Просто сделать это и всё. Не боясь санкций, потому что больше ввести против нас санкций нельзя», — подчеркнул Казаков.