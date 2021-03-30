Тюмень, 30 марта 2021, 14:17 — REGNUM В Тюмени выставлен на торги символ местной журналистики — 12-этажный Дом печати на ул. Осипенко, 81. Об этом сообщает «Российский аукционный дом».
Дом печати был внесён в план приватизации, является федеральной собственностью. Начальная аукционная стоимость объекта составляет 472 млн рублей, или 170 070 обыкновенных именных акций — 100% от уставного капитала АО «Тюменский дом печати».
Торги назначены на 7 мая 2021 года. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 94,4 млн рублей.
Отметим, что в 2017 году тюменский Дом печати пытались продать за 280 млн рублей. Но аукцион был отменён, Дом печати пытались технически перевооружить, расширить линейку выпускаемой продукции, выйти на новые рынки издательских и полиграфических услуг.