Казань, , 14:38 — REGNUM В столице Татарии с 3 по 9 апреля пройдет чемпионат России по плаванию. Соревнования состоятся в бассейне дворца водных видов спорта.

Как сообщает пресс-служба минспорта РТ, в республику съедутся более 600 плавцов из 58 субъектов РФ. В числе сильнейших призеры Олимпийских игр — Юлия Ефимова, Владимир Морозов, Евгений Рылов, Антон Чупков, Сергей и Анастасия Фесиковы, Данила Изотов, Никита Лобинцев, победители и призеры чемпионатов Европы и мира — Климент Колесников, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Александр Красных, Мария Каменева, Вероника и Вячеслав Андрусенко, Дарья К. Устинова, Светлана Чимрова, Владислав Гринев и многие другие.

Также к участию в соревнованиях заявились спортсмены из Албании, Анголы, Афганистана, Беларуссии, Ганы, Казахстана, Кубы, Киргизии, Латвии, Нигерии, Пакистана, Руанды, Северной Македонии, Таджикистана, Франции и Черногории.

Спортивное мероприятие станет отборочным для формирования составов сборных команд России, которые примут участие в Играх XXXII Олимпиады в Токио 23 июля-8 августа 2021 года; в чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште 10−23 мая 2021 года; в первенстве Европы по плаванию в Риме 6−11 июля 2021 года, в 32-й Всемирной летней Универсиаде в Чэнду 18−29 августа 2021 года.

Организаторы заверяют, что чемпионат России по плаванию пройдет со зрителями при строгом соблюдении социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

ИА REGNUM напоминает, со 2 по 5 марта в Краснодаре прошел чемпионат России по параолимпийскому плаванию. На состязания из 35 регионов страны приехали более 305 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

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