Москва, , 14:17 — REGNUM Кремль приветствует публичную вакцинацию высокопоставленных госслужащих, так как они подают бесценный пример борьбы с COVID-19. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 30 марта журналистам.

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Представителя Кремля спросили об отношении к публичным прививкам, которые сделали глава Минобороны России Сергей Шойгу и некоторые губернаторы.

«Расцениваем только позитивно, потому что личный пример людей, которые пользуются авторитетом и уважением, бесценен», — ответил Песков.

Он также разъяснил слова президента Владимира Путина, который назвал «обезьянничанием» вакцинацию под камерами. По словам Пескова, каждый государственный деятель имеет внутренние ориентировки, и президент, вероятно, говорил о своём отношении к тому, как нужно подавать пример.

Путин говорил о том, что лучший пример — это его слово. Он, как и обещал, сообщил о своей вакцинации, добавил Песков. Как сообщало ИА REGNUM, Путин ранее заявил, что не прививался от коронавируса публично, чтобы не «обезьянничать».

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