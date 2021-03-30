Волгоград, , 14:36 — REGNUM В Волгоградской области 30 марта подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 113 пациентов, зарегистрированы пять летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлены 53 512 носителей инфекции. Выздоровели 51 205 человек. В стационарах находятся 2227 взрослых и 18 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1357 пациентов.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 950 человек.