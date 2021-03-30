Москва, , 14:18 — REGNUM Представляющая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» певица Манижа будет выступать в первом полуфинале данного конкурса, который пройдет 18 мая. Об этом 30 марта сообщается на официальном сайте «Евровидения».

"Порядок проведения двух полуфинальных шоу был определен продюсерами принимающего вещателя и утвержден Мартином Остердалом, исполнительным директором «Евровидения», — отмечается на сайте конкурса.

При этом Манижа будет выступать под номером три, также в первом полуфинале будут выступать артисты, представляющие Литву, Словению, Швецию, Австралию, Северную Македонию, Ирландию, Кипр, Норвегию, Хорватию, Бельгию, Израиль, Румынию, Азербайджан, Украину и Мальту.

Отметим, в нынешнем году международный песенный конкурс «Евровидение» будет проходить в период с 18 по 22 мая в Роттердаме.