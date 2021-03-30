Киев, , 14:14 — REGNUM Сегодня, 30 марта, представители Службы безопасности Украины и офиса генерального прокурора провели в общей сложности 20 обысков у членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и активистов общественного движения «Украинский выбор — Право народа», сообщается в заявлении партии.

В политсиле уточняют, что территориально обыски прошли в столице Украины, а также в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской и Закарпатской областях. Отмечается, что под предлогом конспирологических домыслов, с целью отбелить свою противоправную деятельность и дискредитировать партию ОПЗЖ силовые структуры прибегли к незаконному уголовному преследованию и обвинениям членов «Украинского выбора» в совершении особо тяжких преступлений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в заявлении, оппозиция считает данные следственные действия, как и обыски, проведенные 25 марта в офисе партии ОПЗЖ, где находятся приемные народных депутатов Украины от одноименной фракции, незаконными, и подчеркивают, что правоохранители под видом расследования в ходе обысков запугивали активистов, «осуществляя физический и моральный террор».

«Действия представителей правоохранительных органов носят незаконный характер, в их основе — огульность и надуманность обвинений в адрес «Украинского выбора» и его руководства со стороны Службы безопасности Украины», — говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ напоминают, что обнародованные ранее заявления и документы доказывают: обвинения в адрес «Украинского выбора» не соответствуют действительности — документы свидетельствуют о том, что еще в марте 2014 года членами территориального совета было принято решение прекратить на территории Крыма деятельность общественного движения, так как они не разделяют целей и задач движения, выступающего за территориальную целостность Украины.

Учитывая вышесказанное, в ОПЗЖ считают, что таким образом власть «проводит целенаправленную зачистку» своих главных политических оппонентов.

«Власть продолжает системное и беспрецедентное давление на оппозицию — единственную на сегодняшний день политическую силу, которая отстаивает интересы украинских граждан, в том числе жителей юго-востока Украины, проповедует идеологию восстановления демократических стандартов и ценностей, выступает за сохранение территориальной целостности и «сшивание» страны», — заявили в ОПЗЖ, добавив, что намерены защищать свою позицию в судах.

«Мы не позволим попирать устои права и демократии, превращая Украину в полицейское государство. Мы убеждены: в этом нас поддерживает и мировое демократическое сообщество, которое даст справедливую оценку антиконституционным действиям команды Зеленского и его ручных спецслужб», — резюмировали в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая в Раде нынешнего созыва имеет вторую по величине фракцию.

ИА REGNUM напоминает, что 26 марта украинские силовикипредъявили обвинение в государственной измене троим участникам движения «Украинский выбор», которое ранее возглавлял депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»Виктор Медведчук.