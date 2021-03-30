Сан-Матео, США, , 14:12 — REGNUM Компания Sony подтвердила, что уже летом 2021 года онлайн-магазины для консолей PS3, PSP и PS Vita будут закрыты. Об этом 29 марта сообщило издание Eurogamer.

После закрытия онлайн-магазинов геймеры не смогут приобретать со своих консолей PS3, PSP и PS Vita новые игры, музыку и видеоролики. Однако оставшиеся на аккаунте средства всё ещё можно будет потратить на покупки для актуальных консолей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Sony уже закрыла старую веб-версию магазина PS Store. Таким образом, геймеры потеряли возможность покупать игры для PS3, PSP и PS Vita прямо в браузере.

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