Москва, , 14:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонных переговоров с властями Саудовской Аравии перед встречей ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем Песков отметил, что вице-премьер РФ Александр Новак «активно продолжает контакты со своими коллегами по процессу ОПЕК+, именно он представляет Россию на этих переговорах».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года страны — участницы соглашения ОПЕК+ добывали 39,46 млн баррелей нефти за сутки (б/с), что на 0,6 млн б/с меньше по сравнению с январем, в результате чего сделка по сокращению нефтедобычи в феврале была выполнена на 112%, в то время как в январе только на 103%.