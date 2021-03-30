Нур-Султан, , 14:12 — REGNUM Предельные тарифы энергопроизводящих организаций в Казахстане с 1 апреля увеличатся в среднем на 15%. Об этом заявил заместитель министра энергетики республики Кайрат Рахимов на брифинге.

По его словам, причиной роста тарифов станет увеличение стоимости топлива. В частности, стоимость угля увеличилась до 10%, а затраты на его транспортировку — на 7%.

Кроме того, увеличен обязательный объем покупки электроэнергии, производимой на возобновляемых источниках. В 2021 году этот показатель увеличился на 68%.

Рахимов добавил, что третьей причиной роста тарифов стало увеличение затрат по обязательным платежам в бюджет. Это, в свою очередь, связано с увеличением месячного расчетного показателя (МРП).

Ранее министерство энергетики Казахстана внесло на рассмотрение законопроект об увеличении предельных тарифов на электроэнергию.

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