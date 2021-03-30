Уфа, , 14:17 — REGNUM Четырех мужчин обвинили в похищении человека и вымогательстве в Башкирии. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Башкирии.

По версии следствия, в феврале текущего года один из фигурантов уголовного дела похитил работника салона ритуальных услуг и доставил его на своей автомашине в безлюдное место. Следователи считают, что он и еще три обвиняемых нанесли потерпевшему травмы и потребовали от мужчины отдавать им по одной тысячи рублей за каждое соглашение об оказании погребальных услуг: всего ежемесячно порядка 100 тысяч рублей.

«Потерпевший согласился, опасаясь за свою жизнь и здоровье. В результате полученных телесных повреждений потерпевший находился в больнице около трех недель, а впоследствии обратился в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что обвиняемых жителей Уфы в возрасте от 27 лет до 33 лет задержали. Во время обысков у них были обнаружены девять единиц травматического и охотничьего оружия. Свою вину они не признали. Сейчас они находятся под стражей. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ноябре 2020 года шесть человек заподозрили в похищении людей в Башкирии.