Москва, 30 марта 2021, 14:10 — REGNUM Поразительно, как быстро тоталитарное мышление, презрение к мнению и политической позиции других захватывают мозги людей, получивших в свои руки власть. Украинский депутат твёрдо уверен, что тот образ Украины, который проповедует он, и есть единственный правильный её образ. И именно в него все должны безропотно верить, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 30 марта, комментируя слова депутата Рады.
Как ранее сообщалось, депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук 29 марта в эфире телеканала «НАШ» заявил, что всем, кто не верит в Украину, следует покинуть территорию страны.
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