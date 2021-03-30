Москва, 30 марта, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Поразительно, как быстро тоталитарное мышление, презрение к мнению и политической позиции других захватывают мозги людей, получивших в свои руки власть. Украинский депутат твёрдо уверен, что тот образ Украины, который проповедует он, и есть единственный правильный её образ. И именно в него все должны безропотно верить, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 30 марта, комментируя слова депутата Рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Как ранее сообщалось, депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук 29 марта в эфире телеканала «НАШ» заявил, что всем, кто не верит в Украину, следует покинуть территорию страны.

«Есть, однако, люди, которые верят в другую Украину — Украину, которая была, но которую последние четверть века последовательно разрушают.

Пока ещё, судя по позиции раздражающих Юрия Камельчука несогласных, разрушили не до конца. Но, если несогласных удастся выдворить или уничтожить, дорушат уже скоро.

Выдворить их, однако, не удастся. И они будут бороться за свои права, используя весь международный правовой арсенал.

В случае с планируемым отказом гражданам Украины в праве иметь второе, российское гражданство — с использованием соответствующих документов ООН, запрещающих дискриминацию», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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