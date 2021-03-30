Магас, , 14:10 — REGNUM Ингушетия получила для проведения прививок от коронавируса 17 362 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Из этого объема израсходовано уже 81,6%. Число жителей республики, принявших участие в вакцинации, составило к 30 марта 14 183 человек, в том числе вторым компонентом — 9242 человека.

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Об этом доложила 29 марта в ходе заседания правительства заместитель министра здравоохранения Ингушетии Аминат Настаева. По её словам, очередное поступление вакцины против COVID-19 в республику ожидается в мае 2021 года. В регион поступит еще 2100 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, среди субъектов РФ по активности в вакцинации против COVID-19 Ингушетия занимает одно из последних мест. По данным официального сайта Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в регионе привиты всего 2,41% населения.

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