Чолпон-Ата, Киргизия, , 14:09 — REGNUM Бывший председатель госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии Сыймык Жапыкеев возглавит прокуратуру Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики.

В надзорном ведомстве отмечают, что генеральный прокурор Курманкул Зулушев уже подписал приказ о его назначении на этот пост.

Напомним, что Сыймык Жапыкеев занимал должность руководителя финансовой полиции (ГСБЭП) Киргизии в период с октября 2020 года по март 2021 года.

Причиной, по которой он покинул пост главы финпола, стало признание деятельности этого ведомства неэффективной и его последующее расформирование.