Амстердам, , 14:07 — REGNUM Видеоигра Falconeer получила бесплатное обновление Atun's Folly, посвящённое пиратской тематике. Об этом 30 марта сообщило издание Eurogamer.

В обновлении геймеры получат доступ к Atun's Folly — пиратскому городу, расположенному на спине огромной морской черепахи. Там они смогут брать различные задания и увеличивать свою пиратскую репутацию.

Напомним, что Falconeer — это игра, в которой персонажи игроков изучают открытый мир верхом на огромной птице. Её релиз состоялся в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Fortnite теперь можно приручать диких велоцирапторов