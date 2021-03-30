Севастополь, , 14:06 — REGNUM Конкурс на разработку проекта инфраструктуры городской электрички в Севастополе объявлен ФГУП «Крымская железная дорога», объявление размещено 29 марта на сайте госзакупок.

«Проектирование объекта капитального строительства по объекту: «Организация движения «городской электрички» в г. Севастополь с использованием рельсовых автобусов РА-3 в тактовом движении и организацией новых остановочных пунктов на маршрутах Севастополь-Камышовая бухта, Севастополь-Золотая балка», — говорится в описании объекта закупки.

Начальная цена контракта заявлена в сумме 114 млн 908 тыс. 952,68 рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 20 апреля 2021 года. Запуск городской электрички в Севастополе планируется осуществить в рамках ФЦП социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.