Джакарта, , 14:06 — REGNUM Государственная электроэнергетическая компания Индонезии смогла восстановить 8 из 10 распределительных подстанций, пострадавших в результате сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina, сообщает Antara.

Подстанции, снабжающие потребителей электроэнергией, возобновили свою работу.

Три подстанции, специализирующиеся на поставках электроэнергии на нефтеперерабатывающий завод и офисы Pertamina, а семь снабжают электроэнергией жилые районы.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция охраняет дома эвакуированных из-за пожара на НПЗ жителей.

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