Рим, , 14:06 — REGNUM Приезжающие в Италию из стран Европейского союза должны будут иметь при себе результаты теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, по прибытии их обяжут проходить пятидневный карантин по прибытии.

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Соответствующее распоряжение, ужесточающие меры на фоне пандемии COVID-19, в течение дня 30 марта подпишет министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. Об этом со ссылкой на источники в региональном минздраве сообщило агентство ANSA.

Также сообщается, что после прохождения карантина граждане также будут обязаны пройти повторное тестирование на COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Италии на месяц ужесточат антикоронавирусные меры. Так, по данным источников в оперативном штабе по противодействию эпидемии, до 30 апреля 2021 года все регионы Италии будут относиться к «красной» или «оранжевой» зонам со строгими ограничениями по COVID-19.