Москва, , 00:02 — REGNUM Сегодня, 1 апреля, в России запрещена продажа гаджетов без предустановленного отечественного программного обеспечения, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах.

Предполагается, что нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило перечень российских программ. В итоговый перечень вошли, в частности, поисковик, почтовый клиент, мессенджер, голосовой ассистент, соцсети, MirPay, Госуслуги, антивирус.

Напомним, что закон о предустановке российского ПО должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, однако вступление в силу новых норм неоднократно переносилось.

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Кроме того, в России введены санкции за отсутствие предустановленного софта. Штраф составит до 200 тыс. рублей. Наказывать будут должностных лиц и юридических лиц.

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