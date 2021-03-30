Киев, 30 марта, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Фактическое исключение президента Украины Владимира Зеленского из клуба лидеров государств, ведущих переговоры на высшем уровне — это закономерный итог невыполнения Киевом Минских соглашений, а также отказа от реализации договоренностей «нормандской четверки», зафиксированных в парижском коммюнике от 9 декабря 2019 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

Соответствующее заявление сегодня, 30 марта, сделала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает согласовывать с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции лидеров России, Германии и Франции — Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона. Предполагается, что в ходе этой видеоконференции будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в Донбассе, а также другие актуальные темы.

Как отметили в ОПЗЖ, также обращает на себя внимание то, что, по словам Пескова, в планах Владимира Путина нет разговора с Зеленским, в том числе и в этом формате.

«Тем, что определяет отношение к Зеленскому со стороны мировых лидеров, стали практика выстраивания полицейского государства, уничтожение СМИ и свободы слова, закрытие телеканалов и сайтов, внесудебная расправа над своими согражданами по политическим мотивам, рейдерские захваты и передел собственности, проводимые Советом национальной безопасности и обороны и вводимые в действие указами президента Украины», — подчеркнули в оппозиционной политсиле.

В ОПЗЖ указали на то, что всё это происходит на фоне заигрывания с ультранационалистическими, фашистскими организациями и делает Зеленского нежелательным участником встреч лидеров сильнейших держав планеты даже по вопросам, напрямую касающимся Украины.

Причем, добавили в партии, Россия, Германия и Франция являются не единственными и даже не первыми лидерами мировых держав, игнорирующими в настоящий момент Зеленского.

«Так, президент США Джо Байден пригласил лидеров РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина на саммит по изменению климата, где будут лидеры 40 стран. Зеленский — президент страны, делавшей громкие заявления о декарбонизации, использовании ГТС для транспортировки водорода в ЕС и закупающей электроэнергию у производителей по рыночно не обоснованному «зеленому тарифу», — в число приглашенных на климатический саммит не попал», — напомнили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что еще в начале марта Зеленский заявлял о намерении переговорить отдельно с лидерами стран «нормандского формата», однако за месяц никаких договоренностей по этому поводу достигнуто не было.