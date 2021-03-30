Ярославль, , 14:01 — REGNUM 32-летнему мужчине, напавшему 29 марта на студента Ярославского государственного университета имени Демидова, в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Ярославской области.

Юридический факультет ЯрГУ

«Отделом дознания ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в УМВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина нанёс ножевое ранение студенту рядом с местом его учебы — юридическим факультетом. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. В настоящий момент расследование продолжается.

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