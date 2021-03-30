Ярославль, 30 марта 2021, 14:01 — REGNUM 32-летнему мужчине, напавшему 29 марта на студента Ярославского государственного университета имени Демидова, в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина нанёс ножевое ранение студенту рядом с местом его учебы — юридическим факультетом. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. В настоящий момент расследование продолжается.
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