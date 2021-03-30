Калуга, 30 марта, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В режиме онлайн-конференции первый заместитель губернатора Белгородской области Евгений Мирошников представил своим калужским коллегам ряд проектов в сфере информационных технологий. Об этом 30 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На онлайн-конференции

Калужане интересовались достижениями белгородских коллег по совершенствованию медицинских информационных систем, выписке электронных рецептов, развитию интеллектуальных транспортных систем. В частности, белгородцы поделились опытом региона по управлению транспортным трафиком. На дорогах Белгородской области установлено 210 комплексов видеофиксации, которые фиксируют транспортный поток на трассах, отправляя информацию в единую базу данных. В самом Белгороде создали цифровую карту парковочных пространств, а анализ данных транспортной городской сети проводится с помощью умных камер. Организовали в Белгороде и новый подход к ИТ-образованию детей. Уже в апреле 2021 года ученики с 1 по 11 класс в школах региона будут сдавать цифровое ГТО. А с 1 сентября для учеников всех классов в школах вводится обязательный урок программирования. В начальной школе дети будут изучать азы логики, безопасное общение в интернете, работу с информацией. Старшие классы начнут осваивать различные программы, редакторы, устройство ПК, алгоритмы, планирование и языки программирования.

Совещание проведено в рамках двухстороннего сотрудничества двух регионов. Ранее делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой посетила Белгородскую область, где ознакомилась с ключевыми направлениями социально-экономического развития и инновационными проектами региона.