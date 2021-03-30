Нижний Новгород, , 14:01 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 марта выявили 1446 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1480 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 577 218 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 277 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 198, в Саратовской области — 154, в Пермском крае — 118, в Башкирии — 108, в Пензенской и Ульяновской областях — по 101, в Кировской области — 91, в Оренбургской области и Удмуртии — по 80, в Чувашии — 43, в Татарии и Мордовии — по 37, в Марий Эл — 21.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 107 169 случаев, в Самарской области — 55 534, в Саратовской области — 54 632, в Пермском крае — 51 131, в Ульяновской области — 50 726, в Пензенской области — 41 919, в Оренбургской области — 39 929, в Кировской области — 39 664, в Башкирии — 32 252, в Удмуртии — 30 594, в Чувашии — 22 748, в Татарии — 19 385, в Мордовии — 19 014, в Марий Эл — 12 521.

Полностью выздоровели 526 778 жителей округа, за последние сутки выписаны 1646 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 12 365 человек, за минувшие сутки скончались 63 жителя Поволжья. Накануне также умерли 53 жителя округа.

По-прежнему значительно отличаются данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 30 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 382 человека, в течение последних суток было зарегистрировано два летальных случая. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 754 жителя Удмуртии скончались с начала пандемии, два человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной прошлого года максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 536 820 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 8277 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 4 155 996 жителей России, за сутки выписаны 9588 человек. 98 442 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 409 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 282 382 человека.