Кемерово, , 14:00 — REGNUM В Кемеровской области с мая 2019 года идёт масштабная ревизия заброшенных и недостроенных зданий. В области было выявлено 2057 таких объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Из них к настоящему времени 1351 здание снесено, 179 восстановлены и введены в эксплуатацию. На освободившихся территориях планируется открыть новые производства, построить жильё и социальных объектов, а также места отдыха.

Глава региона Сергей Цивилёв поручил ликвидировать все бесхозные аварийные к празднованию 300-летия Кузбасса.

«По данным регионального минстроя, на сегодняшний день в Кузбассе 293 «заброшки» необходимо снести, 122 — восстановить. 21 постройка законсервирована и выставлена на продажу», — добавили в правительстве.