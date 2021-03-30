Кэри, США, , 14:00 — REGNUM В популярной «королевской битве» Fortnite появились динозавры. Об этом сообщается 30 марта на странице сообщества Fortnite News в Twitter.

https://twitter.com/FortniteBRFeed/status/1376832532172398592

Теперь игроки смогут встретить диких велоцирапторов во время матча. Сообщается, что их можно будет приручить или уничтожить ради добычи ценных ресурсов.

Напомним, сейчас в многопользовательском шутере Fortnite проходит новый сезон, посвящённый охоте и выживанию в доисторические времена. Одним из главных нововведений стала возможность самостоятельно создавать и модифицировать различное оружие.

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