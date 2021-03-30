Санкт-Петербург, 30 марта, 2021, 14:17 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Ленинградской области введено в эксплуатацию 758,7 кв. метров жилой недвижимости. Из них объекты индивидуального жилого строительства составляют более половины — почти 407 тыс. кв. метров. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Яблоня у дома в Ленинградской области

Тенденция возведения объектов ИЖС вместо многоквартирного жилья начала наблюдаться еще в 2019 году, но в пандемию ввод частных домов в Ленобласти стал уверенно занимать лидирующие позиции.

«Сейчас интерес покупателей к ИЖС укрепляется в связи с ростом стоимости квадратного метра в многоквартирных домах», — пояснили в администрации.

На сегодня областной план по вводу жилья в 2021 году в объеме 2,27 млн кв. м выполнен на 33%. При этом, количество введенного жилья за первые три месяца 2021 года на 34% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«В целом, в Ленинградской области сейчас строительство идет на 525 строительных площадках, общая площадь возводимого жилья — почти 7,6 млн кв. метров», — подытожили в пресс-службе.